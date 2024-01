Handballer Martinovic fällt für Melsungen lange aus

Melsungen (dpa/lhe) - Die MT Melsungen muss sechs bis acht Wochen auf Ivan Martinovic verzichten. Der 26 Jahre alte kroatische Nationalspieler hat sich bei der Handball-Europameisterschaft in der Partie gegen Österreich eine komplizierte Verletzung am Schultereckgelenk zugezogen. «Wir haben uns dazu entschieden, die Verletzung konservativ zu behandeln», sagte MT-Teamarzt Gerd Rauch in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Donnerstag. Hätte es Martinovic an seinem linken Wurfarm erwischt, wäre eine Operation unumgänglich gewesen.