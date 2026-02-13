Valentinstag und Karneval

Handel rechnet mit 100 Millionen Euro Umsatz durch Festtage

Der Valentinstag und Karneval sind für Hessens Einzelhändler wichtige Umsatztreiber. Doch die Kauflaune bleibt gedämpft – es könnte ein Minus gegenüber dem Vorjahr geben.

Der Handelsverband rechnet mit Einbußen im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob Blumen, Pralinen oder Kostüme: Hessens Einzelhändler rechnen zum Valentinstag und Karneval in diesem Jahr nach Verbandsangaben mit Umsätzen von 100 Millionen Euro. «Für den hessischen Handel sind Fassenacht und Valentinstag wichtige Umsatzimpulse zum Jahresanfang», sagte die Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen, Tatjana Steinbrenner. 

Rund ein Fünftel der Verbraucherinnen und Verbraucher plane Einkäufe zum Fest der Liebe. «Der Valentinstag richtet sich längst nicht mehr nur an Paare. Auch Freundinnen, Freunde und Familienmitglieder rücken stärker in den Fokus», sagte Steinbrenner.

Gefragt seien vor allem Blumen und Pralinen, aber auch Schmuck, Kosmetik und Dekoartikel. Fastnacht bleibe ein relevanter Anlass für viele Hessinnen und Hessen. Sie kauften insbesondere Kostüme, Bastelmaterial, Schminke und Süßwaren.

Konsumflaute dürfte für Umsatzrückgang sorgen

Aufgrund der weiterhin verhaltenen Konsumstimmung rechnet der Handelsverband jedoch mit etwa acht Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die Prognosen seien mit Hilfe einer repräsentativen Befragung unter 500 Personen im Auftrag des Handelsverbands vom IFH Köln berechnet worden. Ausgaben für Gastronomiebesuche, Events oder Reisen wurden in der Hochrechnung demnach nicht berücksichtigt. 

Der Handelsverband Hessen vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 7.200 Mitgliedsunternehmen mit 200.000 Beschäftigten.

