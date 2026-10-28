Potenziale vor der Haustür

Handelsverband: Regionale Produkte in Hessen im Trend

Ob Lebensmittel oder Handwerksprodukte: Regionale Produkte liegen nach Einschätzung des Handelsverbands Hessen im Trend. Was steckt dahinter?

Regionale und lokale Produkte sind in Hessen angesagt. (Illustration) Foto: Arne Dedert/dpa
Regionale und lokale Produkte sind in Hessen angesagt. (Illustration)

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Regionale und saisonale Produkte mit transparenter Herkunft liegen nach Einschätzung des Handelsverbands Hessen im Trend. Nach Angaben von Hauptgeschäftsführer Sven Rohde verbinden sie wirtschaftliche Wertschöpfung mit regionaler Identität. «Gerade in unsicheren Zeiten müssen wir den Blick stärker auf die Potenziale vor der eigenen Haustür richten», sagt Rohde.

Wichtig sei auch eine transparente Herkunft. Verbraucherinnen und Verbraucher interessierten sich zunehmend dafür, woher Produkte kämen, unter welchen Bedingungen sie hergestellt würden und welcher Mehrwert in der eigenen Region entstehe. Dabei gehe es nicht nur um Lebensmittel: Auch regionale Handwerksprodukte sowie Design- und Kulturerzeugnisse könnten zur Profilbildung eines Ortes beitragen.

Auch für die Innenstädte können solche Angebote nach Auffassung des Handelsverbands eine wichtige Rolle spielen. «Sie schaffen Anlässe für Besuche, fördern Begegnungen und können Leerstände oder bislang wenig genutzte Räume mit neuen, multifunktionalen Konzepten beleben», hieß es. 

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In Hessens Städten gibt es einige überraschende Produkte von nebenan. Dazu zählen etwa Wein vom Frankfurter Lohrberg, Stifte aus Darmstädter Platanenholz oder Mehl aus dem Marburger Hinterland.

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