Blütenwegfest: Beim Wandern regionale Produkte genießen

Der Blütenweg am Odenwaldhang entlang der Bergstraße ist ein landschaftlicher Genuss für Wanderer und Ausflügler. Wenn am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr das Blütenwegfest Besucher aus der Region anlockt, werden sie die Landschaft genießen. Seit einigen Jahren holen ehren- und hauptamtliche Mitglieder des Vereins „Blühende Bergstraße“ jetzt schon Stück für Stück der traditionellen Kulturlandschaft zurück, halten Wiesen und Rebflächen frei. Nicht nur ein Nebeneffekt: Auf Obstwiesen und freien Stücken entlang der Bergstraße, die nun nicht mehr von Brombeeren bedeckt sind, wurde wieder Platz geschaffen für Produkte der Natur.

Von Honig bis Ziegenkäse

Von Kastanienbier bis Eiskreationen

In Großsachsen-Süd starten

Beim sechsten Blütenwegfest am Sonntag beginnt man die Tour am besten an einem der beiden Begrüßungsstände in Dossenheim oder Großsachsen als Einstiegspunkt, erwandert die Veranstaltungsstrecke und fährt mit der RNV-Linie 5 (OEG) wieder zurück. Die Begrüßungsstände liegen sehr nahe an den Bahnhaltepunkten Dossenheim-Nord oder Großsachsen-Süd und sind von dort aus ausgeschildert.