Weinheim. Landschaftspflege und Naturschutz werden hier großgeschrieben. In der malerischen Kulisse des blühenden Blütenweges können Jung und Alt, Groß und Klein, am Sonntag, dem 13. April die „Blühende Bergstraße“ genießen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Weinheim. Ihren Namen verdankt die Blühende Bergstraße den vielen Obstbäumen, die zusammen mit dem Wein die Kulturlandschaft prägen. Unter den ansässigen Gemeinden besteht der Wunsch, diese einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten und Besuchern ein Naherholungsgebiet zu ermöglichen. Und was bietet sich besser an, diesem Projekt seine Ehre zu zollen? Natürlich ein Fest zur atemberaubenden Frühlingsblüte.