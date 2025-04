Blütenwegfest vom Weinheimer Schlosspark nach Großsachsen

Weinheim. Jedes Jahr im April schickt die Bergstraße eine blühende Einladung in die Region: Dann findet das große Blütenwegfest statt, eine Erlebnis- und Genusswanderung auf dem Blütenweg, der entlang der Badischen Bergstraße führt. In diesem Jahr am Sonntag, 13. April (11 Uhr bis 17 Uhr), liegt der Abschnitt zwischen dem Weinheimer Schlosspark und dem historischen Marbacher Hof in den Weinbergen von Hirschberg-Großsachsen. Das Blütenwegfest ist diesmal Teil des Weinheimer Heimattage-Programms.