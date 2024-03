Der Blütenweg ruft wieder

Rund zehn Kilometer lang

Zur besten Blütenzeit steht diesmal der rund zehn Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Dossenheim und Großsachsen im Fokus. Entlang der Strecke, die sich mit Blickkontakt in die Ebene am Bergstraßenhang entlangzieht, grasen Ziegen und Schafe. Bienen summen. Menschen, die sich der blühenden Bergstraße widmen, gewähren spannende Einblicke in ihre Projekte, die dem Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft dienen: in der es Weinberge, Wiesen, Weideflächen und Obstbäume gibt, wo selten gewordene Pflanzen wachsen und blühen, in der Biotope und die charakteristische Bergstraßenlandschaft erhalten bleiben. Und alles das verbindet der Blütenweg, der Wanderweg, der so aussieht, wie er heißt. Darauf findet auch traditionell das Blütenwegfest statt, das 2019, als es zum letzten Mal vor Corona in diesem Abschnitt stattfand, von rund 10 000 Menschen besucht worden ist. Es gehört zu den größten Natur-Veranstaltungen der Region. Am besten beginnt man die Tour an einem der beiden Begrüßungsstände in Dossenheim oder Großsachsen als Einstiegspunkt, erwandert die Veranstaltungsstrecke und fährt mit der RNV-Linie 5 (OEG) wieder zurück.