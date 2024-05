Handgranate im Kreis Gießen entdeckt

Biebertal (dpa/lhe) - In Biebertal im Kreis Gießen haben Mitarbeiter bei archäologischen Grabungen eine alte Gasmaske, Munition und eine Handgranate gefunden. Die Fundstücke, die sie am Dienstagnachmittag entdeckt haben, stammen noch aus der Weltkriegszeit, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Freitag mitteilte. Da sich die Grabungsstätte an einem abgelegenen Ort befindet, musste die Polizei lediglich den Nahbereich absperren. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Weltkriegsüberbleibsel schließlich am Dienstagabend gefahrlos beseitigen.