Handkäs' und Dialekte: Die Marathon-Reise von Joyce Hübner

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Mehr als die Hälfte ist geschafft, doch Lauf-Influencerin Joyce Hübner hat bislang nicht die Zielgerade im Kopf. «Ich denke in Etappen», sagt die Extremsportlerin, die aktuell durch Hessen und Rheinland-Pfalz läuft. Ihr Projekt «Joyce Städtetrip» umfasst 495 Marathons an 495 Tagen - ohne Ruhetag. Ihr Plan: alle statistisch erfassten deutschen Städte zu Fuß erreichen. Gestartet ist sie am 1. Juni im niedersächsischen Helmstedt, am 8. Oktober will sie in Berlin ins Ziel laufen.

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Hügel statt Horizont

Die 37-Jährige erlebt die aktuellen Etappen vor allem über die Landschaft. Unterwegs im Taunus habe sie gedacht: «Das sieht schon wieder alles ganz schön hügelig aus». Und es bleibt anstrengend. Rheinland-Pfalz habe anspruchsvolle Passagen mit vielen Höhenmetern. Regionale Unterschiede nehme sie weniger über Landschaften wahr, erzählt die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Wiesbaden. Den eigentlichen Unterschied machten die Menschen. «Die Dialekte! Daran merke ich dann eigentlich meistens, wo ich gerade bin», sagt sie lachend.

Ein Schild, das in Erinnerung bleibt

Was bleiben, sind Begegnungen und kuriose Details. Eine Geschichte betrifft die offiziellen Willkommensschilder der Bundesländer. Auf dem rheinland-pfälzischen Schild ist eine fröhlich lächelnde Familie abgebildet. Bei ihrem ersten Lauf in das Bundesland sei ihr von einem Mitläufer erklärt worden, dass er die Familie über mehrere Ecken persönlich kenne. Als sie bei ihrem 290. Marathon weiter nach Hessen lief, hoffte sie auch hier auf ein besonderes Motiv. Stattdessen: Flagge und Schriftzug. Ein Familienbild hätte sie schöner gefunden, erzählt sie.

Kohlenhydrate ja, Handkäse na ja