Parteien

AfD-Familienbande zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen

Vorwürfe der Vetternwirtschaft ziehen in der AfD Kreise. Auch zwischen den Landtagsfraktionen in Mainz und Wiesbaden gibt es familiäre Verbindungen. Nur wegen der Fachkompetenz, betont die AfD.

Der rheinland-pfälzische AfD-Politiker Damian Lohr hat unter anderem eine Schwester, die in der hessischen Landtagsfraktion arbeitet. (Archivbild) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Der rheinland-pfälzische AfD-Politiker Damian Lohr hat unter anderem eine Schwester, die in der hessischen Landtagsfraktion arbeitet. (Archivbild)

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Nicht nur die Mutter, sondern auch die Schwester und der Stiefvater des rheinland-pfälzischen AfD-Fraktionsgeschäftsführers Damian Lohr arbeiten im parlamentarischen Raum der Alternative für Deutschland. Die Familienbande reichen über den Rhein. So ist Lohrs Schwester Assistentin des hessischen AfD-Fraktionschefs Robert Lambrou. Das bestätigte die größte Oppositionsfraktion im Landtag von Hessen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Lohrs Stiefvater arbeitet seit Januar 2022 für die AfD-Stadtfraktion im Wiesbadener Rathaus, wie Fraktionschef Denis Seldenreich der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. «Zunächst als politischer Referent und inzwischen als Büroleiter. Er wurde ausschließlich aufgrund seiner Kompetenz eingestellt», ergänzte Seldenreich. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM-Gruppe über beide Verbindungen berichtet.

Der rheinland-pfälzische Landtag. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Der rheinland-pfälzische Landtag. (Archivbild)

Kürzlich war zudem bekanntgeworden, dass die AfD-Landtagsfraktion im benachbarten Rheinland-Pfalz seit zehn Jahren Lohrs Mutter, Ulrike Beckmann, beschäftigt. Bundesweit ziehen Vorwürfe von Vetternwirtschaft in der AfD immer weitere Kreise. 

«Hervorragende Arbeitsleistung»

Hessens AfD-Fraktionschef Lambrou teilte der dpa zur Schwester des rheinland-pfälzischen AfD-Fraktionsgeschäftsführers Lohr mit: «Sie arbeitet seit sieben Jahren für die Fraktion und zeichnet sich durch eine hervorragende Arbeitsleistung aus. Eingestellt wurde sie ausschließlich aufgrund ihrer Fachkompetenz.»

Der hessische Landtag. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der hessische Landtag. (Archivbild)

In der hessischen AfD-Landtagsfraktion sind laut Lambrou davon abgesehen «keine Verwandten von Abgeordneten angestellt. Bei überzeugender Fachkompetenz schließen wir eine solche Anstellung jedoch nicht grundsätzlich aus – sie ist rechtlich zulässig.» Es gebe bei der hessischen AfD-Landtagsfraktion «keine Über-Kreuz-Anstellungen. Verwandte von mir sind in keiner Form bei der AfD beschäftigt und waren es auch nie», betonte Lambrou. 

Er ergänzte: «Explizite Regelungen zur Anstellung von Verwandten bei der hessischen AfD-Landtagsfraktion gibt es nicht.» Die Anstellung von Mitarbeitern der Abgeordneten sei «ausdrücklich im hessischen Abgeordnetengesetz geregelt».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AfD-Landtagsfraktion: Kompromiss bei Präsidentenwahl möglich
Thüringer Landtag

AfD-Landtagsfraktion: Kompromiss bei Präsidentenwahl möglich

Erstmals ist die AfD stärkste Fraktion in einem Landesparlament. Diese Position will sie bei der Wahl eines Thüringer Landtagspräsidenten ausspielen. Doch sie hält sich eine Tür offen.

25.09.2024

Schweitzer neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz
Amtswechsel in Staatskanzlei

Schweitzer neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer zieht sich sichtlich gerührt aus der Politik zurück. Der neue rheinland-pfälzische Regierungschef Schweitzer bekommt auf Anhieb mehr Stimmen als die Ampel in dem Land Abgeordnete hat.

10.07.2024

AfD-Abgeordneter Gaw verlässt Fraktion und Partei
Landtag

AfD-Abgeordneter Gaw verlässt Fraktion und Partei

Wieder verliert die AfD im hessischen Landtag einen Parlamentarier. Der Polizist nennt mehrere Gründe.

06.03.2024

Landtag

SPD-Landtagsfraktion wählt Eckert zum neuen Chef

Der neue hessische Landtag nimmt weiter Formen an. Am Dienstag wählten mehrere Fraktionen ihren Vorstand. Die SPD-Personalie steht für einen Generationswechsel - und kommt für viele überraschend.

16.01.2024

Parteien

AfD-Fraktion will Landtagsabgeordneten nicht aufnehmen

Der Vize-Kreissprecher der AfD Hochtaunuskreis Sascha Herr hat über die AfD-Landesliste ein Landtagsmandat erlangt - wird aber womöglich kein Fraktionsmitglied. Ihm werden Kontakte zur Neonazi-Szene vorgeworfen - was Herr bestreitet.

11.10.2023