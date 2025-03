Handy, Navi, Risiko - Die Gefahr der Ablenkung am Steuer

Karlsruhe (dpa) - Ganz kurz am Steuer Whatsapp checken, mal eben an der Ampel durch Insta scrollen, Radiosender suchen auf der Autobahn oder das Navi neu ausrichten - bitte nicht! Ablenkung am Steuer ist ein ganz erhebliches Unfallrisiko. «Inhaltlich treibt uns das Thema so sehr um, dass wir es zum Kernthema unserer Verkehrssicherheitskampagne machen», heißt es aus dem Verkehrsministerium. «Das Handy am Steuer ist heute gefährlicher denn je, weil es längst nicht mehr nur ums Telefonieren geht. Nachrichten, soziale Medien, Navigation und sogar Videostreaming – all das läuft inzwischen über ein einziges Gerät», sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).