Zwischenbilanz

Handyverbot an Schulen: Ministerium zieht positive Bilanz

Weniger Ablenkung, weniger Cybermobbing – so sieht es das Kultusministerium nach dem ersten Halbjahr. Doch Hessens Schüler ziehen ein ganz anderes Fazit.

Seit einem halben Jahr gilt an Hessens Schulen ein Handyverbot. (Symbolfoto) Foto: Jens Kalaene/dpa
Seit einem halben Jahr gilt an Hessens Schulen ein Handyverbot. (Symbolfoto)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein halbes Jahr nach der Einführung des landesweiten Handyverbots an allen öffentlichen Schulen zieht das hessische Kultusministerium eine positive Zwischenbilanz. «Die ablenkende Wirkung der Handys im Schulalltag und auf den Unterricht hat ein Ende», sagt ein Sprecher. Die überbordende Handypräsenz sei oft ein Grund für psychische Probleme und Cybermobbing unter Jugendlichen. «Handy aus – Kopf an: Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder mehr miteinander sprechen, statt alleine am Handy vor sich hin zu chatten», betont der Sprecher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Landesschülervertretung in Hessen steht der Regelung weiterhin kritisch gegenüber. Das Verbot habe darauf abgezielt, die Smartphonenutzung von Schülern deutlich zu reduzieren und insbesondere gefährliche Mediennutzung einzudämmen. «Beides konnten wir im letzten halben Jahr nicht feststellen», berichtet Landesschulsprecher Laurenz Spies. Weder die Smartphonenutzung noch der gefährliche Medienkonsum lasse sich durch ein Handyverbot in der Schule reduzieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Handyverbot an Schulen? Schüler pochen auf Fairness für alle
Baden-Württemberg

Handyverbot an Schulen? Schüler pochen auf Fairness für alle

Weil fast jeder Schüler ein Handy in der Tasche hat und in der Schule abgelenkt sein könnte, sollen strengere Regeln durchgesetzt werden. Moment mal, sagen nun Schüler. Und fordern faire Bedingungen.

17.09.2025

"Keine Lösung" - Deshalb sind Weinheimer Schülerinnen gegen ein Handyverbot 
Helen-Keller-Schule

"Keine Lösung" - Deshalb sind Weinheimer Schülerinnen gegen ein Handyverbot 

David Rudolf von der Helen-Keller-Schule in Weinheim erklärt, wie der Umgang mit Handys im Unterricht geregelt wird. Drei Schülerinnen des beruflichen Gymnasiums sprechen sich gegen ein Verbot aus – sie wünschen sich eine Alternative.

06.05.2025

Medienexperte zu Handyverbot: «Eltern haben versagt»
Smartphones an Schulen

Medienexperte zu Handyverbot: «Eltern haben versagt»

«Man muss die Smartphones aus der Schule raushalten», mahnt der Medienexperte Peter Holnick. Er begrüßt das geplante Verbot in Hessen aus verschiedenen Gründen.

21.03.2025

Vorbild England

«Kann man nicht durchsetzen»: Lehrer gegen Handyverbot

Smartphones gelten vielen Schülern und Lehrern als eines der größten Probleme im Unterricht. In England will die Regierung nun Handys an Schulen komplett verbieten. Eine Lösung auch für Deutschland?

04.10.2023

Wermelskirchen

Jogginghosen-Verbot an Schule sorgt für Ärger

Eine Sekundarschule in Wermelskirchen soll Schüler in Jogginghose vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt haben. Ist das rechtlich zulässig?

22.03.2023