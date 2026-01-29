Handyverbot an Schulen: Ministerium zieht positive Bilanz
Weniger Ablenkung, weniger Cybermobbing – so sieht es das Kultusministerium nach dem ersten Halbjahr. Doch Hessens Schüler ziehen ein ganz anderes Fazit.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein halbes Jahr nach der Einführung des landesweiten Handyverbots an allen öffentlichen Schulen zieht das hessische Kultusministerium eine positive Zwischenbilanz. «Die ablenkende Wirkung der Handys im Schulalltag und auf den Unterricht hat ein Ende», sagt ein Sprecher. Die überbordende Handypräsenz sei oft ein Grund für psychische Probleme und Cybermobbing unter Jugendlichen. «Handy aus – Kopf an: Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder mehr miteinander sprechen, statt alleine am Handy vor sich hin zu chatten», betont der Sprecher.
Die Landesschülervertretung in Hessen steht der Regelung weiterhin kritisch gegenüber. Das Verbot habe darauf abgezielt, die Smartphonenutzung von Schülern deutlich zu reduzieren und insbesondere gefährliche Mediennutzung einzudämmen. «Beides konnten wir im letzten halben Jahr nicht feststellen», berichtet Landesschulsprecher Laurenz Spies. Weder die Smartphonenutzung noch der gefährliche Medienkonsum lasse sich durch ein Handyverbot in der Schule reduzieren.