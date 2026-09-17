Kommunen

Hanisch ist neuer Präsidenten beim Städte- und Gemeindebund

Das Präsidium des hessischen Städte- und Gemeindebundes stellt sich turnusgemäß neu auf. Wie das Leitungsgremium künftig besetzt ist.

Hanisch ist seit 2017 Bürgermeister der Stadt Weilburg. Foto: -/Stadt Weilburg/dpa
Hanisch ist seit 2017 Bürgermeister der Stadt Weilburg.

Weilburg (dpa/lhe) - Wechsel an der Spitze des hessischen Städte- und Gemeindebundes: Der Kommunalverband bestimmte den Bürgermeister der Stadt Weilburg, Johannes Hanisch (CDU), turnusgemäß zum neuen Präsidenten. Der 42-Jährige hatte dem geschäftsführenden Präsidium seit März 2025 als erster Vizepräsident angehört. Hanisch ist seit 2017 Bürgermeister der mittelhessischen Stadt Weilburg. 

Zu seinen Stellvertretern im Präsidium wählte die Mitgliederversammlung den Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) zum ersten Vizepräsidenten und den bisherigen Präsidenten, Hofbiebers Bürgermeister Markus Röder (parteiunabhängig), zum Vizepräsidenten.

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