Handball-Bundesliga

Hannover verpflichtet Sebastian Heymann von den Löwen

Silbermedaillen-Gewinner Sebastian Heymann bringt frischen Wind nach Niedersachsen. Was ihn bei den «Recken» besonders reizt – und warum Trainer Pastor große Hoffnungen in seine Distanzwürfe setzt.

Sebastian Heymann wechselt von den Rhein-Neckar Löwen nach Hannover. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Sebastian Heymann wechselt von den Rhein-Neckar Löwen nach Hannover. (Archivbild)

Hannover (dpa) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat Sebastian Heymann unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom Liga-Rivalen Rhein-Neckar Löwen. Bei den «Recken» hat der 46-fache Nationalspieler nach Clubangaben einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

«Er ist ein vielseitiger Spieler, der unsere Rückraumreihe komplettiert und uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, insbesondere mit seinen Distanzwürfen, weiterhelfen wird», sagte TSV-Trainer Juan Carlos Pastor über den 1,98-Meter-Mann.

«Das Gesamtpaket sowie das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegengebracht haben, haben mir diese Entscheidung sehr leicht gemacht», sagte Heymann, der 2024 bei den Olympischen Spielen mit dem deutschen Team die Silbermedaille gewonnen hatte: «Meine persönlichen Ziele für die Zukunft stimmen mit denen des Vereins überein.»

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