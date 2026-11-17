Maulbronn (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Maulbronn (Enzkreis) eine große Menge an Hartmetallbohrern im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Die Täter seien zwischen Freitag und Montag in ein Firmengebäude eingebrochen, teilte die Polizei mit. Dafür hätten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Fenster auf der Rückseite aufgebrochen.

Im Inneren gingen die Unbekannten nach Angaben der Polizei offenbar gezielt vor. Teilweise hätten sie die Bohrer direkt aus den Maschinen ausgebaut. Auch einen Feuerlöscher nahmen sie demnach mit, den sie zuvor in der Werkzeughalle entleert hatten. Wegen der Menge und des Gewichts der Beute gehe die Polizei davon aus, dass die unbekannten Diebe möglicherweise ein Fahrzeug für den Abtransport nutzten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.