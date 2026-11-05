Haschisch statt Käse: Zollhund findet Drogen in Brötchen
Ein Drogenspürhund des Zolls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden schlägt bei einem Passagier an. Die vermeintliche Reiseverpflegung des Mannes hat strafrechtliche Konsequenzen.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Einen eher ungewöhnlichen Belag hat ein Spürhund des Zolls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf Brötchen eines Passagiers gefunden. Der Hund schlug am Dienstag bei dem 58-Jährigen an, wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte. In seinem Rucksack fanden die Beamten demnach in der Reiseverpflegung die beiden Brötchen, in denen insgesamt knapp 200 Gramm Haschisch steckten. Der Mann sei aus dem portugiesischen Porto angereist.
Auch bei zwei anderen Reisenden aus Porto entdeckte der Zoll nach eigenen Angaben kleinere Mengen Haschisch. Gegen die drei Reisenden wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Cannabisgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.