Haschisch statt Käse: Zollhund findet Drogen in Brötchen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Einen eher ungewöhnlichen Belag hat ein Spürhund des Zolls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf Brötchen eines Passagiers gefunden. Der Hund schlug am Dienstag bei dem 58-Jährigen an, wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte. In seinem Rucksack fanden die Beamten demnach in der Reiseverpflegung die beiden Brötchen, in denen insgesamt knapp 200 Gramm Haschisch steckten. Der Mann sei aus dem portugiesischen Porto angereist.