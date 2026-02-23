Allergien

Hasel und Erle: Pollenflug nimmt in Hessen deutlich zu

Warum sich Allergiker auf hohe Pollenkonzentrationen einstellen sollten – und warum es dieses Jahr im Norden des Landes besonders langsam losgeht.

Erlen- und Haselpollen fliegen schon. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Kumm/dpa
Erlen- und Haselpollen fliegen schon. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen taut auf und der Pollenflug nimmt zu. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Aktuell fliegen zwar schon Pollen von Hasel und Erle, in den nordöstlichen Landesteilen geht es damit aber erst jetzt richtig los. 

Durch das nasskalte Wetter sei die Pollenkonzentration vergangene Woche noch auf einem sehr niedrigen Wert gewesen. «Das ist eigentlich typisch für die Jahreszeit», sagt Gudrun Laschewski, Medizin-Meteorologin beim DWD. 

In dieser Woche wird es der Prognose zufolge allerdings meist trocken und deutlich wärmer. Das heißt: starker Pollenflug, sagt Laschewski. «Dienstag und Mittwoch ist dann zu erwarten, dass die Pollen so richtig in Gang kommen und man dann auch hohe Belastungen von Hasel- und Erlenpollen erwarten kann.» 

Weniger Pollenflug in Nordhessen

Interessant seien dabei die großen regionalen Unterschiede, erklärt Matthias Werchan, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Gerade im südwestlichen Teil Hessens gebe es diese Saison schon länger Pollenflug. Im Vergleich dazu habe sich in Nordhessen seit Weihnachten deutlich weniger getan. 

«Das ist schon sehr ungewöhnlich dieses Jahr, dass es so lange andauernd eine Art Grenzsituation gibt, wo der Entwicklungsfortschritt der Pflanzen so unterschiedlich ist.» Heute vor zwei Jahren seien deutschlandweit schon zwei Drittel der Erlenpollen geflogen, dieses Jahr seien es erst die ersten zehn Prozent, sagt der Diplom-Landschaftsökologe.

«Pollenflugfreie Zeit endet jetzt praktisch»

Trotz der Verzögerung wegen der Kälte sollten sich Allergiker diese Woche auf eine erhöhte Belastung einstellen. «Wenn es dann wieder kühler wird, wird der Pollenflug auch wieder etwas schwächer, aber die Pollen sind jetzt einfach da. Diese pollenflugfreie Zeit, die endet jetzt praktisch in ganz Deutschland.» 

Laut Werchan reagieren besonders viele Menschen auf Hasel- und Erlenpollen, häufig in Kombination mit einer Birkenallergie. Die Hasel sei in diesem Jahr sehr früh gestartet, die Pollen fliegen mit Unterbrechungen schon seit Nikolaus. Bis Birke und Esche im Frühjahr dazukämen, dauere es aber noch etwas.

