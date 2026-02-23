Jetzt wird’s kribbelig für Heuschnupfen-Geplagte

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Pollen sind los, die Leidenszeit für Allergiker hat begonnen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Dienstag und Mittwoch Temperaturen bis zu 18 Grad vorhergesagt. Die laufende Blüte von Hasel und Erle werde dadurch entsprechend intensiviert, sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD. «Sonne und milde Temperaturen werden den Pollenflug deutlich begünstigen.» Die überlappende Belastung durch Hasel und Erle komme in diesem Jahr im Flächenmittel aber wenige Tage später als im Vorjahr. Der Grund: Kühles Wetter im Januar.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Saison begann vereinzelt schon im Dezember

Die Saison habe vereinzelt schon im Dezember mit ersten Blühmeldungen von Haseln begonnen, sagt Endler. Dann wurde es wieder kälter, das habe die Pflanzenentwicklung ausgebremst. Jetzt aber sei Baden-Württemberg flächendeckend nicht nur von Hasel-, sondern auch von Erlenpollen betroffen. Die Belastungen seien auch in höheren Lagen spürbar. Die Pollen-Hauptsaison stehe den Allergikern allerdings noch bevor. Diese werde wahrscheinlich Ende Februar oder im März einsetzen.

Der DWD spricht bereits von einem mittelstarken Pollenflug in vielen Regionen. Allergikerinnen und Allergikern können sich etwa auf der Website des DWD täglich über die Pollenbelastungsvorhersage informieren.

Leidenszeit beginnt früher und läuft mit Unterbrechungen

Der Beginn der Pollensaison verschiebt sich durch den Klimawandel seit Jahren immer weiter nach vorn. Dass Pollenallergiker im Januar erste Probleme mit tränenden Augen und laufender Nase haben, ist laut Experten inzwischen nicht mehr ungewöhnlich.

Die Leidenszeit für Allergiker beginnt heutzutage laut Endler generell früher, aber mit Pausen und Unterbrechungen durch entsprechend kühlere und nasse Wetterphasen. «Die nasse Witterung wäscht die Pollen aus, dadurch ist die Belastung deutlich reduziert.» Früher seien die Wintermonate eine Art Verschnaufpause für Allergiker gewesen.

Nach Hasel und Esche läuft die Nase weiter

Nach Hasel und Erle kommen Esche und Birke. Sie seien in der Belastung stärker als Hasel und Erle. Vor allem das Allergen der Birke sei sehr stark. Mitte oder Ende April sind die Gräser laut Endler dran. Im Spätsommer tauchen die Vertreter der Kräuter auf, Ambrosia und Beifuß. Auch diese Belastung läuft überlappend.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Pollensaison ist angelaufen. (Symbolfoto)

Pollen sind winzige Blütenstaubpartikel, die von Pflanzen wie Bäumen, Gräsern und Kräutern produziert werden, um sich fortzupflanzen. Sie sind eine der Hauptursachen für Heuschnupfen und andere allergische Reaktionen, da sie bei empfindlichen Personen Symptome wie Niesen, juckende Augen, eine laufende Nase oder Atembeschwerden auslösen können.

Foto: Elisa Schu/dpa Wer Allergiker ist, könnte nun wieder Symptome verspüren, hervorgerufen durch Pollen. (Symbolfoto)

Was hilft Betroffenen?

Um eine Pollenallergie in den Griff zu bekommen, können Betroffene etwa Nasensprays, Augentropfen und Tabletten nutzen. An der Ursache setzt eine Immuntherapie etwa mit Spritzen oder Tabletten (Hyposensibilisierung) an. Allergiker sollten sich zudem möglichst wenig den Pollen aussetzen, indem sie Fenster geschlossen halten, vor dem Schlafengehen die Haare waschen und getragene Kleidung außerhalb des Schlafzimmers lagern. Auch mechanische Barrieren wie Pollenschutzgitter an Fenstern können helfen, Pollen aus der Wohnung fernzuhalten.