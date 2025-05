Hass und Hetze wie nie zuvor - Taten vor allem von rechts

Stuttgart (dpa/lsw) - Nie zuvor sind in Baden-Württemberg so viele Hasstaten registriert worden wie im vergangenen Jahr. Körperverletzungen, Volksverhetzungen, Beleidigungen – besonders häufig verübt im Netz. Laut Innenministerium wurden 1654 Delikte als Hasskriminalität eingestuft – das sind 140 mehr als im Jahr zuvor und fast doppelt so viele wie noch 2022.