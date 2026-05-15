Illegale Einfuhren

Hauptzollamt Frankfurt findet fast 15 Tonnen Rauschgift

Das Hauptzollamt Frankfurt zieht 2025 tonnenweise illegale Waren aus dem Verkehr. Auch lebende Tiere sind unter den Funden.

Zollbeamte sind am Frankfurter Flughafen im Einsatz. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Zollbeamte sind am Frankfurter Flughafen im Einsatz. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Tonnenweise Rauschgift, verbotene Nachahmerprodukte oder streng geschützte Tiere und Pflanzen: Das auch für den Frankfurter Flughafen zuständige Hauptzollamt Frankfurt hat im Jahr 2025 jede Menge verdächtige Funde gemacht. 

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Am Airport wurden 88 mutmaßliche Drogenkuriere gefasst. Bei einem wurden 760 Gramm Kokain gefunden, die er zuvor in 60 Kapseln verpackt und geschluckt hatte. Insgesamt zogen die Zollbeamtinnen und -beamten knapp 15 Tonnen Drogen mit einem Schwarzmarktwert von etwa 190 Millionen Euro aus dem Verkehr, darunter auch Rauschgift in Fracht- und Postsendungen. 

Hunderttausende illegale Medikamente

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Weiterhin entdeckte der Zoll etwa 478.000 Plagiate im Wert von rund 194 Millionen Euro und rund 755.000 illegal importierte Arzneimittel wie Potenzmittel, Antibiotika oder auch Haarwuchsmittel, die vor allem per Paket oder Brief unterwegs waren. Fast 29.000 artenschutzrechtlich geschützte Pflanzen und Tiere wurden sichergestellt, darunter 157 lebende Tiere wie eine maurische Landschildkröte und Leguane.

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Insgesamt nahm das Hauptzollamt Frankfurt im Jahr 2025 mehr als 8,3 Milliarden Euro ein, darunter fallen Verbrauch- und Verkehrsteuern, Einfuhrumsatzsteuer, Zölle und sonstige Abgaben.

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