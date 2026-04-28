Feuerwehreinsatz

Haus durch Flammen zerstört - Mehrere 100.000 Euro Schaden

Es brennt in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften an. Kurze Zeit später steht das gesamte Gebäude in Brand.

Das Haus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Das Haus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Wertheim (dpa/lsw) - Ein Einfamilienhaus ist durch einen Brand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) zerstört worden. Der Schaden liegt vermutlich bei mehreren Hunderttausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Alle sechs Bewohner verließen demnach am Montag unverletzt das Haus und kamen bei einer Bekannten unter. 

Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr stand das gesamte Gebäude den Angaben zufolge in Brand. Für die Löscharbeiten wurde laut den Angaben der Polizei das Dach abgedeckt. Die Feuerwehr war demnach mit 18 Fahrzeugen vor Ort. Im Inneren des Hauses sei bei dem Brand alles zerstört worden, es sei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liege im mittleren sechsstelligen Bereich.

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