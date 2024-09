Haus & Grund: Übergangsfrist für ältere Öfen läuft aus

E-Auto-Fabrik in Brandenburg

Tesla soll Schmutzwasser-Grenzwerte deutlich überschreiten

Keine Abwasserentsorgung für Tesla mehr? Der Autobauer soll sich nicht an die Grenzwerte halten. Dem örtlichen Wasserverband drohen deshalb Kosten in Millionenhöhe - doch er will sich wehren.