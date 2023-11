Leichte Entspannung auf dem Brennholzmarkt in Hessen

Hanau (dpa/lhe) - Nach den enormen Preissteigerungen und den Lieferengpässen bei Brennholz im vergangenen Jahr sieht die Lage für Kamin- und Ofenbesitzer in Hessen in diesem Winter etwas besser aus. «Nach unserem Eindruck hat sich die Lage verglichen mit dem letzten Jahr entspannt», teilte der Landesbetrieb Hessenforst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Vermutlich haben sich die Kunden zuletzt gut bevorratet, auch um den Rohstoff lange genug auf unter 20 Prozent Holzfeuchte trocknen zu lassen.»

Nach Angaben des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion sind die Brennholzpreise bei den Händlern in Hessen genau wie im Rest Deutschlands im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gesunken. Es gebe in Hessen wie auch anderswo starke regionale Preisunterschiede, sagte der Verbandsvorsitzende Klaus Egly der dpa.

Der Preis für einen Schüttraummeter Buche liege derzeit in größeren Vollerwerbsbetrieben zwischen 120 und 160 Euro. «Preise wie vor dem Ukraine-Krieg wird es nicht mehr geben», betonte Egly. Das liege zum einen an der gestiegenen Nachfrage nach Brennholz. Zum anderen sei das Angebot an Holz durch das Nachhaltigkeitsprinzip der Forstwirtschaft limitiert, das besage, dass nur so viel aus dem Wald entnommen werde dürfe wie nachwachse. Zudem habe auch die Möbel- und Baubranche einen großen Holzbedarf. In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums etwa 11,2 Millionen sogenannte Einzelraumfeuerstätten als ergänzende Holzheizungen, überwiegend Kaminöfen und Kachelöfen.