Borkenkäfer: Entwicklung in Hessen aktuell überschaubar

Kassel (dpa/lhe) - In einigen Waldgebieten Deutschlands richtet der Borkenkäfer wieder massive Schäden an. In Hessen ist die Lage laut dem Landesbetrieb Hessenforst beherrschbar. «Eine landesweite Welle erwarten wir allein schon aufgrund der zurückgegangenen Fläche an Fichtenbeständen nicht», erklärte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch bestehe in den verbleibenden Gebieten mit Fichten beispielsweise im Spessart oder Odenwald immer das Risiko einer Massenvermehrung. «In einigen dieser Dienststellen kommt es zur Zeit auch zu lokal begrenztem Befall mit Borkenkäfer in nennenswerten Dichten.»