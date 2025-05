Atempause oder Trend? Wie das Wetter den Borkenkäfer bremst

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Nach den erheblichen Waldschäden vor allem durch Borkenkäfer in den vergangenen Jahren hat sich die Lage in Baden-Württemberg zuletzt etwas entspannt. Durch die vielen Niederschläge und die vergleichsweise geringen Temperaturen im März und April sei der Buchdrucker, die mit Abstand wichtigste Borkenkäferart, in diesem Jahr später als im Vorjahr ausgeflogen, teilte Forstminister Peter Hauk (CDU) mit.