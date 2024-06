Starke Regenfälle helfen Baum-Nachwuchs in Hessens Wäldern

Kassel/Hanau (dpa/lhe) - Hessens Förster profitieren bei der Wiederaufforstung derzeit von den starken Regenfällen der vergangenen Monate. Die mit Feuchtigkeit gesättigten Böden gäben den jungen Bäumen beste Startbedingungen, erklärte ein Sprecher des Landesbetriebs HessenForst. Auch für ältere Bäume sei es von Vorteil, dass der Boden nach den Niederschlägen der vergangenen Monate auch in unteren Schichten mit Wasser gesättigt sei. «Allerdings können nicht alle Bäume davon profitieren. Wir gehen davon aus, dass viele Bäume in den Trockenjahren erhebliche Wurzelschäden davongetragen haben.» Dies hemme die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und damit auch die gesamte Vitalität des Baumes.

Seit 2018 entstanden im hessischen Staatswald durch die Folgen von Dürre, Windwurf und dem Borkenkäferbefall mehr als 40.000 Hektar Freiflächen - das entspreche etwa der doppelten Fläche Frankfurts. HessenForst will Mischwälder aktiv fördern und den «Mischwald von Morgen» entwickeln. Ziel sei, auf jeder Fläche mindestens drei, besser aber vier oder fünf verschiedene Baumarten zu haben, um Risiken besser zu verteilen. Für diesen Waldumbau werde auch hochwertiges Saatgut benötigt, das nun auch aus einer neuen Saatgutaufbereitungsanlage in Hanau-Wolfgang kommt, die am Dienstag offiziell in Betrieb genommen werden soll.