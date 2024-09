Saatgutzentrum in Startlöchern für Ernte aus Hessens Wäldern

Hanau (dpa/lhe) - Knapp vier Monate nach der offiziellen Einweihung des neuen Saatgutzentrums in Hanau bereiten sich die Experten des Landesbetriebs Hessenforst dort auf die erste Bewährungsprobe der Anlage vor. In den nächsten Wochen werden zig Tonnen Eicheln in den Betrieb am Forstamt Hanau-Wolfgang angeliefert. Auf die robusten Eichen setzen die Forstleute große Hoffnung, um die Klimaanpassung der hessischen Wälder zu unterstützen, die in vergangenen Jahren unter Stürmen und Dürren gelitten haben.