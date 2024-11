Basis für den Wald von morgen - Hochsaison im Saatgutzentrum

Hanau (dpa/lhe) - Für die Aufforstung der durch Wetterextreme gebeutelten Waldflächen und den klimaresilienten Umbau der Wälder setzen die Forstleute in Hessen nicht nur auf die natürliche Verjüngung der Bäume, sondern auch auf genetisch hochwertiges und eigens dafür ausgewähltes Saatgut. Das kommt aus dem einzigen derartigen Saatgutzentrum des Bundeslandes, das sich in Hanau befindet. In der im Mai offiziell eröffneten Anlagen herrscht aktuell Hochbetrieb: Herbstzeit ist beispielsweise bei der Eiche Erntezeit.