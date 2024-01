Wälder im hessischen Staatswald werden Naturschutzgebiet

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen werden 34 ausgewählte Wälder im Staatswald für den dauerhaften Schutz als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Bei 21 Flächen sei dies bisher rechtskräftig geschehen, weitere acht sollen im Frühjahr folgen. Das teilte das Umweltministerium am Freitag in Wiesbaden mit. Zudem werden einzelne ausgewählte Waldflächen aus der Nutzung genommen. Damit wolle man die biologische Vielfalt stärken und für seltene sowie gefährdete Tiere mehr Lebensraum in älteren Wäldern schaffen.