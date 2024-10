Aufforstung geht diesen Herbst weiter

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - In Hessens Wäldern wird diesen Herbst weiter aufgeforstet. «Die Notwendigkeit, in großem Umfang zu pflanzen, wird auch in Zukunft anhalten», teilte der Landesbetrieb Hessen Forst in Kassel auf dpa-Anfrage mit. Neben der Wiederbewaldung der Schadflächen betreffe das auch Waldflächen, die zwar noch intakt, aber vom Klimawandel gefährdet seien. Vor allem in überwiegend reine Fichten-, Kiefern- und auch Buchenbestände müssten trockenheitstolerante Arten gepflanzt werden. «Dadurch sollen klimastabile Mischbestände entwickelt werden.» Durch intensive Hitze- und Dürreperioden in den zurückliegenden Jahren hatte Hessens Wald stark gelitten, es bildeten sich viele Freiflächen.