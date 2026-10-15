Haus nach Brand unbewohnbar - Bewohner bleiben unverletzt
Als ein Einfamilienhaus teilweise in Flammen steht, können die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter ihre Kontrolle bringen. Verletzte gibt es keine. Was bleibt ist ein hoher Sachschaden.
Bodes (dpa/lhe) - Ein Einfamilienhaus im Haunecker Ortsteil Bodes (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat am Mittwochabend teilweise gebrannt. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Vier Bewohner wurden nach einer Untersuchung im Krankenhaus unverletzt entlassen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 120.000 Euro.
Das Haus sei zunächst nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Zur Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Eine Brandstiftung sei derzeit nicht auszuschließen.