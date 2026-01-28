Feuer

Haus steht in Flammen – Ehepaar verletzt

Zwei Verletzte und ein Schaden von mindestens 700.000 Euro - Im Hochtaunuskreis geriet ein Haus in Brand. Noch ist das Feuer nicht gelöscht.

Das Ehepaar wurde leicht verletzt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Glashütten (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Glashütten (Hochtaunuskreis) ist ein Ehepaar verletzt worden. Durch Hitze und Funken seien auch benachbarte Häuser beschädigt worden. Die Feuerwehr bekämpfe weiterhin Glutnester, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen.

Die Bewohner, 79 und 76 Jahre alt, konnten sich bei dem Brand am Dienstagabend selbst aus dem Haus befreien und wurden leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer demnach ein Schaden von mindestens 700.000 Euro.

