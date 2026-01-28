Haus steht in Flammen – Ehepaar verletzt
Zwei Verletzte und ein Schaden von mindestens 700.000 Euro - Im Hochtaunuskreis geriet ein Haus in Brand. Noch ist das Feuer nicht gelöscht.
Glashütten (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Glashütten (Hochtaunuskreis) ist ein Ehepaar verletzt worden. Durch Hitze und Funken seien auch benachbarte Häuser beschädigt worden. Die Feuerwehr bekämpfe weiterhin Glutnester, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen.
Die Bewohner, 79 und 76 Jahre alt, konnten sich bei dem Brand am Dienstagabend selbst aus dem Haus befreien und wurden leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer demnach ein Schaden von mindestens 700.000 Euro.