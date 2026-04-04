Stoff war nicht gefährlich

Leitungswasser in Möglingen wieder trinkbar

Mehr als 3.000 Menschen im Landkreis Ludwigsburg durften ihr Leitungswasser seit Donnerstag nicht mehr trinken. Nun gibt es Entwarnung.

Entwarnung: Das Wasser kann wieder getrunken werden. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Entwarnung: Das Wasser kann wieder getrunken werden. (Symbolbild)

Möglingen (dpa/lsw) - Nach der Verschmutzung des Trinkwassers in Möglingen im Kreis Ludwigsburg hat die Gemeinde am Abend Entwarnung gegeben. Das Leitungswasser sei ab sofort wieder uneingeschränkt nutzbar, teilte die Kommune mit. Untersuchungen von Wasserproben hätten ergeben, dass keine gesundheitsschädliche Verunreinigung vorliege. Deswegen habe das Gesundheitsamt die Freigabe des Trinkwassers erteilt.

Am Donnerstagnachmittag war eine größere Menge Flüssigkeit illegal in einem Nebenschacht entsorgt worden und in die Wasserversorgung geraten. Die Gemeinde geht aber nicht davon aus, dass der Stoff mit der Absicht ausgegossen wurde, das Trinkwasser zu verunreinigen. 

Im Rahmen der Untersuchungen sei festgestellt worden, dass sich im Wasser geringe Mengen der Stoffe Toluol und Xylol befanden. Die gemessene Konzentration sei so niedrig gewesen, dass keine gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten seien, hieß es von der Gemeinde. Betroffen von dem Vorfall waren den Angaben nach etwa 3.000 bis 4.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kostenloses Trinkwasser für Betroffene

Nach Angaben des Gesundheitsamts durfte das Wasser weder getrunken noch zur Zubereitung von Speisen, zum Zähneputzen oder zur Wundreinigung verwendet werden, solange nicht klar war, was genau für ein Stoff illegal entsorgt wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte Substanz im Trinkwasser in Möglingen
Untersuchung läuft

Unbekannte Substanz im Trinkwasser in Möglingen

Im Landkreis Ludwigsburg wurde illegal eine Flüssigkeit entsorgt, die dann ins Trinkwasser gelangte. Welche Haushalte sind betroffen und wie geht es weiter?

03.04.2026

Zehntausende Bürger sollen Trinkwasser abkochen
Stutensee und Bruchsal

Zehntausende Bürger sollen Trinkwasser abkochen

Unbedingt abkochen: In Stutensee und Büchenau könnten E.-coli-Bakterien im Leitungswasser sein. Was zehntausende Betroffene jetzt beachten müssen – und wann mit Entwarnung zu rechnen ist.

07.11.2025

Entwarnung - Sinzheimer Wasser wieder trinkbar
Trinkwasser

Entwarnung - Sinzheimer Wasser wieder trinkbar

Ein zu hoher Chemikalien-Wert im Trinkwasser sorgte in Sinzheim für Einschränkungen. Nach intensiven Netzspülungen ist das Wasser laut Stadt wieder unbedenklich.

03.11.2025

Teil-Entwarnung bei Trinkwasser in Mechernich
Sabotage-Verdacht

Teil-Entwarnung bei Trinkwasser in Mechernich

Teil-Entwarnung beim Trinkwasser in Mechernich: Untersuchungen hätten keine biologische oder chemische Belastung ergeben, so die Stadt. Vorsorglich soll weiter abgekocht werden.

16.08.2024

Entwarnung am Gardasee - Wasser wieder trinkbar
Nach schwerem Ausbruch

Entwarnung am Gardasee - Wasser wieder trinkbar

Wegen mehr als 1000 Virus-Erkrankungen machten sich die Leute am Gardasee Sorgen ums Sommergeschäft. Jetzt geben die Behörden Entwarnung. Ein Bürgermeister greift zu einer ungewöhnlichen Methode.

03.07.2024