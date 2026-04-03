Untersuchung läuft

Unbekannte Substanz im Trinkwasser in Möglingen

Im Landkreis Ludwigsburg wurde illegal eine Flüssigkeit entsorgt, die dann ins Trinkwasser gelangte. Welche Haushalte sind betroffen und wie geht es weiter?

Im Wohngebiet «Löscher» sollen Anwohner das Trinkwasser zurzeit nicht zum Trinken, Kochen oder Duschen verwenden. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Im Wohngebiet «Löscher» sollen Anwohner das Trinkwasser zurzeit nicht zum Trinken, Kochen oder Duschen verwenden. (Symbolbild)

Möglingen (dpa/lsw) - In Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ist das Trinkwasser verunreinigt. Im Wohngebiet «Löscher» sollen Bewohner das Leitungswasser aktuell nicht benutzen, wie Polizei und Gemeinde mitteilten. Womit das Wasser verschmutzt wurde, war zunächst unklar. Die Untersuchung dauere an, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen sind den Angaben nach etwa 3.000 bis 4.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Den Angaben nach wurde am Donnerstagnachmittag eine größere Menge einer bislang unbekannten Flüssigkeit illegal in einem Nebenschacht im Bereich des Wasserturms entsorgt. Durch aufsteigende Dämpfe sei die Substanz in den Wasserbehälter und dadurch ins Netz gelangt, bevor die Verschmutzung entdeckt wurde. Zurzeit gehe man nicht davon aus, dass der Stoff mit der Absicht, das Trinkwasser zu verunreinigen, ausgegossen wurde, teilte die Gemeinde mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen am Wasserturm gemacht haben. 

Nur bestimmte Straßen betroffen

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Da das Trinkwassernetz in Möglingen in verschiedene Zonen geteilt sei, könne genau nachvollzogen werden, in welche Haushalte kontaminiertes Wasser gepumpt wurde. Eine Liste der betroffenen Straßen hat die Gemeinde auf ihrer Website veröffentlicht. Demnach haben Tests bestätigt, dass für Bewohner in anderen Zonen keine Gefahr besteht. Meldungen zu verletzten oder erkrankten Personen gibt es demnach nicht. 

Kostenloses Trinkwasser für Betroffene

Die Menschen im betroffenen Wohngebiet sollen das Leitungswasser lediglich für die Toilettenspülung verwenden. Zum Trinken, Waschen, Kochen, Zähneputzen und Duschen sei es nicht geeignet. Auch Abkochen sei nicht ausreichend, um die Verunreinigung zu beseitigen. Für die Dauer der Einschränkungen werde im Bürgerhaus der Gemeinde kostenlos Trinkwasser ausgegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leitungswasser in Möglingen wieder trinkbar
Stoff war nicht gefährlich

Leitungswasser in Möglingen wieder trinkbar

Mehr als 3.000 Menschen im Landkreis Ludwigsburg durften ihr Leitungswasser seit Donnerstag nicht mehr trinken. Nun gibt es Entwarnung.

04.04.2026

Rund 100 Altreifen illegal entsorgt
Kriminalität

Rund 100 Altreifen illegal entsorgt

In einem Wald an einer Autobahn werden alte Reifen gefunden. Ermittler suchen Zeugen.

27.03.2026

Weinheim: Illegal Altreifen am Waidsee entsorgt
„Eine Riesensauerei“

Weinheim: Illegal Altreifen am Waidsee entsorgt

Auf dem beliebten Spazierweg am Weinheimer Waidsee entsorgten Unbekannte illegal Müll. Die Stadt erstattet Anzeige.

06.02.2026

Photovoltaikmodule illegal entsorgt
Umweltkriminalität

Photovoltaikmodule illegal entsorgt

Mit Photovoltaikmodulen wird Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandelt. Am Untermain haben Unbekannte solche Module illegal entsorgt - womöglich bleiben die Bürger auf den Kosten sitzen.

11.11.2025

Trinkwassernetz ist ein Lebensraum für Tiere
Wasserasseln und Borstenwürmer

Trinkwassernetz ist ein Lebensraum für Tiere

Ein Glas Wasser vom Hahn: In Deutschland kein Problem. Das Wasser ist sauber, nicht nur am Tag der Trinkwasserhygiene am Sonntag. Die Kleintiere in den Leitungen stören nämlich nicht.

01.12.2024