Unbekannte Substanz im Trinkwasser in Möglingen

Möglingen (dpa/lsw) - In Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ist das Trinkwasser verunreinigt. Im Wohngebiet «Löscher» sollen Bewohner das Leitungswasser aktuell nicht benutzen, wie Polizei und Gemeinde mitteilten. Womit das Wasser verschmutzt wurde, war zunächst unklar. Die Untersuchung dauere an, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen sind den Angaben nach etwa 3.000 bis 4.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Den Angaben nach wurde am Donnerstagnachmittag eine größere Menge einer bislang unbekannten Flüssigkeit illegal in einem Nebenschacht im Bereich des Wasserturms entsorgt. Durch aufsteigende Dämpfe sei die Substanz in den Wasserbehälter und dadurch ins Netz gelangt, bevor die Verschmutzung entdeckt wurde. Zurzeit gehe man nicht davon aus, dass der Stoff mit der Absicht, das Trinkwasser zu verunreinigen, ausgegossen wurde, teilte die Gemeinde mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen am Wasserturm gemacht haben.

Nur bestimmte Straßen betroffen

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Da das Trinkwassernetz in Möglingen in verschiedene Zonen geteilt sei, könne genau nachvollzogen werden, in welche Haushalte kontaminiertes Wasser gepumpt wurde. Eine Liste der betroffenen Straßen hat die Gemeinde auf ihrer Website veröffentlicht. Demnach haben Tests bestätigt, dass für Bewohner in anderen Zonen keine Gefahr besteht. Meldungen zu verletzten oder erkrankten Personen gibt es demnach nicht.

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