Umweltverschmutzung

Feuerlöscher illegal im See entsorgt - Feuerwehr im Einsatz

Pulver aus einem Feuerlöscher treibt in einem See in Leonberg. Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben eine Gefahr für die Fische abwenden.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Pulver weiter ausbreitet. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Pulver weiter ausbreitet. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Auf einem See in Leonberg (Kreis Böblingen) ist Pulver entdeckt worden. Es habe sich auf der Wasseroberfläche ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Demnach stammt die Substanz von einem Pulverfeuerlöscher, der illegal im See entsorgt wurde. Das Pulver sei zunächst mit Schläuchen sowie einem Feuerwehrboot eingedämmt und danach durch eine Fachfirma entsorgt worden. Die Polizei werde weitere Ermittlungen anstellen. 

Das Pulver ist laut Feuerwehr nicht giftig, könne aber auf Dauer den See überdüngen. Daran hätten die Fische des Sees sterben können. Nun sei aber keine Gefahr mehr vorhanden.

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