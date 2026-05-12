Umweltverschmutzung

Ölfässer illegal im Wald entsorgt - Polizei ermittelt

Mehrere Ölfässer mit umweltgefährdenden Stoffen wurden im Wald bei Mainhausen entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen und klärt, wie groß der Schaden ist.

Nach der illegalen Entsorgung mehrerer Ölfässer im Seligenstädter Stadtwald ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Nach der illegalen Entsorgung mehrerer Ölfässer im Seligenstädter Stadtwald ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Mainhausen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einem Wald bei Mainhausen mehrere Ölfässer illegal entsorgt. Ein Teil des Inhalts war bereits ausgelaufen und ins Erdreich eingesickert, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Umweltsünder geben können. 

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Ein Spaziergänger habe bereits am Montagmorgen auf die roten und blauen Fässer hingewiesen. Sie lagen auf einem Waldweg zwischen der Landesstraße 2310 und der Sudetensiedlung in Zellhausen. Laut Aufschriften seien in den größeren und kleineren Fässern Motoröl, Reinigungsöl und Kühlflüssigkeit enthalten gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass die Fässer mit einem Fahrzeug dorthin transportiert und «Hals über Kopf» abgeladen wurden - wann genau, sei noch unklar. 

Die Feuerwehr musste mit 30 Einsatzkräften anrücken und die ausgelaufenen Stoffe mit Bindemitteln aufnehmen. Mit der fachgerechten Entsorgung der Fässer sowie dem Abtragen des verunreinigten Bodens sei eine Spezialfirma beauftragt worden, die Kosten könnten noch nicht beziffert werden.

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