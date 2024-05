Hakenkreuz-Graffitis entdeckt: Staatsschutz ermittelt

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Rüsselsheim Hakenkreuze auf Brückenpfeiler, Betonmauern, Laternenmasten und Schilder gesprüht. Ersten Erkenntnissen zufolge seien am Sonntag 13 Hakenkreuz-Graffitis auf einer Länge von 200 Metern ausfindig gemacht worden, teilte die Polizei Südhessen am Montag mit. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst nicht fest. Die Ermittlungen in dieser Sache hat der polizeiliche Staatsschutz übernommen.