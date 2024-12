Antisemitismus

Becker: Schmierereien an Deportationsmahnmal verhöhnen Opfer

Am Wiesbadener Deportationsmahnmal bringen Unbekannte Hakenkreuz-Schmierereien an - für Hessens Antisemitismusbeauftragter ein Zeichen, dass der «Ungeist des NS-Unrechts» bis in die Gegenwart reicht.