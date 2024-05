Gaza-Graffitis an der Universität Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Unbekannte haben an der Universität Kassel politische Botschaften an einen Hörsaal und vor die Mensa gesprüht. Zudem klebten die Täter in der Nacht zum Donnerstag Plakate an verschiedene Gebäudeteile, wie die Polizei Nordhessen mitteilte. Die erkennbaren Graffitis und Plakate thematisierten nach Angaben der Polizei den Nahostkonflikt. Mindestens einer der Schriftzüge lautete demnach «Free Gaza».