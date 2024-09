Schmierereien auf Bild für Hanau-Opfer waren Nazi-Symbole

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei den Schmierereien auf einem Wandbild für die Opfer des Anschlags von Hanau in Frankfurt handelt es sich unter anderem um Nazi-Symbole. Die Polizei übersprühte SS-Runen sowie ein Hakenkreuz, wie ein Polizeisprecher in Frankfurt sagte. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern den Angaben zufolge an.