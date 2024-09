Polizei: Unbekannte verunstalten Graffiti für Hanau-Opfer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unbekannte haben das Wandbild für die Opfer des Anschlags von Hanau unter der Friedensbrücke in Frankfurt/Main beschmiert. Unter anderem seien die Bilder der Köpfe verunstaltet und volksverhetzende Symbole gesprüht worden, teilte das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mit. Die Schmierereien seien am Freitag von Zeugen gemeldet worden. Der genaue Tatzeitpunkt sei unklar. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei suche Zeugen.