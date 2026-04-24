Heidelberg: Eternitplatten illegal entsorgt
In Heidelberg wurden unerlaubt mehrere Eternitplatten weggeschmissen. Die Polizei sucht Zeugen.
Heidelberg. Unbekannte Täter haben in der Hatschekstraße im Heidelberger Ortsteil Rohrbach unerlaubt mehrere Eternitplatten entsorgt. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife die illegale Müllenablagerung auf. Die Stadt Heidelberg kümmerte sich zwar umgehend um die fachgerechte Entsorgung der Platten aus Faserzement, dennoch sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06221 3418 0 entgegengenommen. (heh)