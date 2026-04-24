Illegale Müllentsorgung

Heidelberg: Eternitplatten illegal entsorgt

In Heidelberg wurden unerlaubt mehrere Eternitplatten weggeschmissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer Streife fiel der illegale Müllberg in Heidelberg auf (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Einer Streife fiel der illegale Müllberg in Heidelberg auf (Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte Täter haben in der Hatschekstraße im Heidelberger Ortsteil Rohrbach unerlaubt mehrere Eternitplatten entsorgt. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife die illegale Müllenablagerung auf. Die Stadt Heidelberg kümmerte sich zwar umgehend um die fachgerechte Entsorgung der Platten aus Faserzement, dennoch sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06221 3418 0 entgegengenommen. (heh)

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