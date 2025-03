Schon wieder Müll illegal zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel entsorgt

Abtsteinach. Auch im Überwald nimmt die illegale Müllentsorgung in den Wäldern zu. Besonders betroffen ist die Parkbucht an der L3257 zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach, die jetzt erneut zum Ziel von Müllsündern wurde. Unbekannte haben hier Baumischabfall wie Schutt, Tapetenreste und alte Kunststofffarbeimer über einen Hang abgeladen. Diese illegale Müllentsorgung stellt eine zunehmende Herausforderung dar, in diesem Fall für die Gemeinde Abtsteinach, zu deren Gemarkung die Parkbucht gehört.