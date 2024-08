Schutt, Farben und Reifen - Müll im Wald wird zum Problem

Berlin (dpa) - Naturschützer sehen in illegaler Müllentsorgung ein Problem in Deutschland, unklar ist das bundesweite Ausmaß. «Unsere Einschätzung ist, dass die Vermüllung - von Taschentuch bis Hausmüll - auf hohem Niveau ist, wenn nicht sogar mehr wird», sagte der Bundesgeschäftsführer Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Christoph Rullmann. «Trotz Aufklärung über die Folgen vor allem für die Tiere und den Wald gibt es kein Unrechtsbewusstsein.» Deutschlandweite Zahlen zur Menge des Mülls liegen nicht vor.

Sie sind selten und schnell, gelten als scheu und still: Lange gefährdet, durchstreifen inzwischen mehr Wildkatzen Hessens Wälder.

Naturschützer: Wieder mehr Wildkatzen in hessischen Wäldern

Naturschützer: Wieder mehr Wildkatzen in hessischen Wäldern

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur.

Auch die Berliner Forsten verfügen nicht über exakte Angaben. Ähnlich äußerte sich der hessische Forstbetrieb und die bayerische Landesanstalt. In Hamburger Wäldern wurden laut der Stadt 2022 insgesamt 125 Kubikmeter Müll entdeckt - weniger als noch zwei Jahre zuvor (182 Kubikmeter). Die Menge von 125 Kubikmetern würde etwa zwei große Überseecontainer füllen.

Zu Dingen, die in Wäldern weggeworfen werden, listete Hessens Forst zum Beispiel auf Bauschutt, Gartenabfälle, Haushaltsabfälle, Haushaltsgeräte, Altkleider, Betonklötze und auch alte Batterien, Farben und Lacke. Wer erwischt wird, dem drohten bis zu 50.000 Euro Bußgeld. In Berlin können bis zu 10.000 Euro fällig werden, in NRW bis zu 25.000 Euro. Wird kein Verursacher gefunden, müsse der Eigentümer aufkommen.