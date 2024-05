Naturschutzbund ruft zum Zählen von Insekten auf

Wetzlar (dpa/lhe) - Naturschützer haben auch in diesem Jahr zum Zählen von Insekten aufgerufen. Dabei sollen vom 31. Mai bis zum 9. Juni eine Stunde lang etwa im Garten, im Wald oder auf der Wiese Insekten in einem Radius von etwa zehn Metern gezählt werden, teilte der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar am Dienstag mit. Die Ergebnisse können online an die Naturschützer übermittelt werden. «Insekten sind für viele im ersten Moment lästige Schädlinge, doch ohne sie stünde es schlecht um uns und unsere Welt, denn sie erfüllen viele wichtige Funktionen in ihren Lebensräumen und unserer Nahrungskette», sage der Landesvorsitzende Maik Sommerhage.