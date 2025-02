Trösel/Unter-Abtsteinach: Vollsperrung der Landstraße im Sommer

Gorxheimertal/Abtsteinach. Im Sommer steht eine große Baustelle zwischen Gorxheimertal und Abtsteinach an, die eine viermonatige Vollsperrung notwendig macht. Wie Bürgermeister Frank Kohl in seinem aktuellen Bericht im Rahmen der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Gorxheimertal informierte, plant Hessen Mobil die Sanierung der L3257 zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach sowie in der Ortsdurchfahrt Unter-Abtsteinach ab Juli. Die Gesamtbaumaßnahme wird in vier Bauabschnitte unterteilt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite muss die L3257 während der Arbeiten in den Bauabschnitten eins bis vier voll gesperrt werden.