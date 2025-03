Abtsteinach: Neckarstraße an drei Wochenenden voll gesperrt

Ober-Abtsteinach. Autofahrer, aufgepasst: Die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ober-Abtsteinach gehen weiter. Bereits jetzt werden vom Ortsausgang Ober-Abtsteinach in Richtung Siedelsbrunn rund 20 Meter Gehweg neu hergestellt. Dieser Abschnitt wurde im Zuge der Instandsetzung der Unterführung „Steinach“ in den Jahren 2022 und 2023 zurückgebaut. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung abgewickelt und sollen voraussichtlich noch bis Mitte März andauern, teilt Hessen Mobil mit. Der Verkehr wird mittels Baustellenampel geregelt.