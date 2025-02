Straßensperrungen, Umleitungen, Parken: Alles rund um die Boa Narhalla in Abtsteinach

Abtsteinach. Wenn am Fastnachtssonntag, 2. März, der Umzug „Boa Narhalla“ durch Ober-Abtsteinach zieht, steht das Wohl der Besucher und Teilnehmer an erster Stelle. Damit die Feierlaune nicht durch Verkehrsprobleme oder Sicherheitsrisiken getrübt wird, gibt die Gemeinde Abtsteinach in einer Pressemitteilung die wichtigsten Maßnahmen bekannt.