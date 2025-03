Abtsteinach. Es donnert „Helau“ aus unzähligen Kehlen, Bonbons regnen vom Himmel und Narren aller Altersklassen wetteifern um die begehrten Plätze direkt an der Straße – am Faschingssonntag herrschte in Abtsteinach Ausnahmezustand, denn es schlängelte sich die Boa Narhalla durch die Straßen.