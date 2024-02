So schön war die Boa Narrhalla 2024

Wenn sich Ober-Abtsteinach in ein Meer von Bonbons und Konfetti verwandelt, die Kapelle mit der Musikanlage um die Wette spielt und sich neugierige Narren aller Altersklassen entlang der Straße stapeln, dann ist der Höhepunkt der „Stoanischer Fastnacht“ gekommen: Die Boa Narrhalla schlängelte sich – ganz der Tradition folgend – am Fastnachtssonntag durch die Straßen der Hardberggemeinde.

Noch bevor sich der Zug in Bewegung setzte, herrschte unter anderem am Rathaus ausgelassene Partystimmung. Dort wippten die Besucher und die „Promibühne“, auf der sich nicht nur Claudius Disam, Moderator und Präsident des Ober-Abtsteinacher Karnevalsclub (OKACLU), sondern auch die Bürgermeister und Gäste aus der Kreispolitik tummelten, im Takt der Musik. Moderationskollege Christian Birn gesellte sich dagegen lieber mitten in die Menge, die sich vor dem Gerüst versammelt hatte.